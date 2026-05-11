Minori online | allarme per l’adescamento e i rischi del web

Negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di minori coinvolti in situazioni di adescamento online e di rischi legati all’uso del web. Diversi esperti hanno analizzato le modalità con cui i giovani riescono a superare i sistemi di verifica, spesso aggirando il 72% di essi. Inoltre, si discute dell’efficacia del filtraggio DNS rispetto alle applicazioni installate sui dispositivi mobili come metodo di protezione.

? Punti chiave Come possono i ragazzi aggirare il 72% dei sistemi di verifica?. Perché il filtraggio DNS è più efficace delle app sul telefono?. Chi sono i principali responsabili dei casi di cyberbullismo tra adolescenti?. Come obbligano le nuove norme AGCOM i provider a proteggere i minori?.? In Breve Il 72% dei sistemi di verifica età risulta facilmente aggirabile tramite autodichiarazione.. Il 55% degli adescamenti accertati coinvolge la fascia d'età tra 14 e 16 anni.. L'AGCOM ha imposto sistemi certificati di age verification con delibera n. 9625CONS.. Il filtraggio DNS agisce alla base della connessione per proteggere ogni dispositivo domestico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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