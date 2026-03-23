Un’Europa coesa per una Nato più forte

Roma, 23 marzo 2026 – Innanzitutto bisognerebbe capire se quello che sta succedendo è la causa o l’effetto: le spallate di Trump alla Nato e agli alleati europei ("codardi") mirano ad indebolire l’Alleanza Atlantica (e Ue), o sono possibili perché l’Alleanza è debole, bersaglio facile del metodo Trump, oltre che dei suoi avversari? La domanda non è irrilevante nel momento in cui si consuma un conflitto interregionale con effetti globali; in cui il paracadute militare dell’Occidente potrebbe offrire soluzioni, ammortizzatori soprattutto sugli effetti collaterali della guerra: blocco di Hormuz, in particolare, e relativa crisi petrolifera e commerciale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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