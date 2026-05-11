Una forte grandinata ha colpito una regione dello stato, con chicchi di circa 4,5 centimetri di diametro. La precipitazione ha provocato danni a veicoli, tetti e altre strutture, rendendo necessario l’uso di spazzaneve per rimuovere il ghiaccio accumulato. La grandinata ha anche sollevato interrogativi sulla possibilità che condizioni climatiche estreme possano influenzare il passaggio tra stagioni. Nessuna informazione è stata fornita su feriti o altre conseguenze immediate.

? Domande chiave Come possono chicchi da 4,5 centimetri trasformare la primavera in inverno?. Quali danni strutturali causano questi elementi simili a palle da golf?. Perché i temporali in questa zona concentrano il ghiaccio su aree ristrette?. Quanto peseranno i danni economici alle colture e alle infrastrutture locali?.? In Breve Chicchi da 4,5 centimetri causano danni a edifici e colture nel sud Minnesota.. Eventi simili tra 12 e 13 aprile hanno registrato grandine fino a 9 centimetri.. Danni economici potenzialmente milionari per infrastrutture e settori agricoli della contea di Winona.. Accumuli di ghiaccio richiedono l'uso di spazzaneve per ripristinare la viabilità stradale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Minnesota, grandine da 4,5 cm: serve lo spazzaneve per il ghiaccio

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