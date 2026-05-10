Il ministro della Cultura ha deciso di azzerare lo staff, revocando gli incarichi di due funzionari di rilievo. La scelta riguarda le posizioni di due dirigenti che ricoprivano ruoli chiave all’interno del ministero. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un decreto firmato dal ministro stesso. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa decisione né sui passaggi successivi.

Terremoto al ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giuli ha revocato gli incarichi a due figure chiave del suo staff: Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e considerato vicino al sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro. Secondo quanto anticipato da Corriere.it, Giuli avrebbe deciso di azzerare l’intero staff che lo affiancava al dicastero. Alla base della scelta ci sarebbero due episodi distinti. Nel caso di Merlino, il nodo riguarderebbe la mancata vigilanza sulla vicenda del documentario dedicato a Giulio Regeni, progetto a cui il ministero avrebbe poi negato i finanziamenti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giuli azzera lo staff del ministero della Cultura: revocati gli incarichi a Merlino e Proietti

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