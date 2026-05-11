Ministero del lavoro Antonio Teti nominato nel Comitato nazionale sull’IA

Il ministero del Lavoro ha annunciato la nomina di Antonio Teti come nuovo membro del Comitato nazionale dedicato alla definizione di una strategia sull’uso dell’intelligenza artificiale nel settore lavorativo. Il Comitato è stato istituito presso il ministero stesso e si occupa di formulare linee guida e proposte per l’applicazione dell’intelligenza artificiale in ambito occupazionale. La nomina di Teti si inserisce in un processo di aggiornamento delle politiche pubbliche in materia.

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Nuovo incarico istituzionale per Antonio Teti, nominato componente del Comitato per la definizione di una strategia sull’utilizzo dell’ intelligenza artificiale in ambito lavorativo istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La nomina è stata formalizzata attraverso il decreto ministeriale n. 512026. Insieme a lui sono stati designati, come parte dello stesso organo creato per analizzare l’ impatto delle nuove tecnologie sul mercato occupazionale e supportare la definizione di linee guida strategiche per il Paese, Luciano Pietronero, Giuliano Noci, Luca Oneto, Vincenzo Lomonaco, Ivana Pais, Leopoldo Mondauto e Stefano Menghinello.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ministero del lavoro, Antonio Teti nominato nel Comitato nazionale sull’IA ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Andrea Caso nominato nel Comitato Più Uno Campania: “Insieme possiamo fare la differenza”"Desidero esprimere sincera gratitudine a Ernesto Maria Ruffini per la nomina a membro regionale del Comitato Più Uno Campania. Leggi anche: Nardini: "Ministero al lavoro su osservatorio nazionale e prevenzione obesità" Argomenti più discussi: Appello del Ministro Tajani per un sostegno unitario alla Giornata Europea sulle vittime del lavoro; Imperia, prefettura al lavoro per la tappa del Giro d’Italia; 1° Maggio, l’Isola del Lavoro Povero: l’appello dell’Osservatorio Regionale sulle Nuove Povertà; Punto stampa del ministro Antonio Tajani sul blocco di Hormuz e sulle conseguenze per energia e fertilizzanti a margine della riunione ministeriale MED9. Ho chiesto con forza al ministro Abdelatty la piena collaborazione delle Autorità egiziane per garantire la tutela e la sicurezza della connazionale Nessy Guerra e di sua figlia. Il collega egiziano ha garantito la disponibilità del suo Governo a collaborare e ragg x.com