Il ministero sta lavorando alla creazione di un osservatorio nazionale dedicato alla prevenzione dell'obesità. Recentemente, è stata approvata una legge che ha riconosciuto ufficialmente l'obesità come malattia cronica, segnando un passo significativo nel settore sanitario. La notizia è stata comunicata da un rappresentante del ministero durante un evento a Roma.

Roma, 6 mar. (Adnkronos Salute) - “Grazie alla legge approvata di recente abbiamo compiuto un salto di qualità molto importante, riconoscendo l'obesità come malattia cronica. Questa legge ci consentirà di garantire una presa in carico più adeguata e di favorire anche l'utilizzo dei farmaci più avanzati disponibili per il trattamento della malattia. I percorsi assistenziali devono tenere conto in modo integrato della prevenzione primaria e dei corretti stili di vita. Come ministero della Salute stiamo lavorando alla costituzione dell'Osservatorio nazionale e siamo impegnati sul tema dei primi mille giorni di vita perché è proprio in quella fase che possono emergere elementi e fattori determinanti per lo sviluppo di alcune patologie nel corso della crescita”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nardini: "Ministero al lavoro su osservatorio nazionale e prevenzione obesità"

Giornata mondiale dell'obesità: un video della Asl per sensibilizzare su prevenzione e curaAvviati negli ambulatori di Dietetica preventiva dell'ex ospedale Di Summa di Brindisi e del Distretto Sociosanitario 3, a Francavilla Fontana, i...

