Andrea Caso è stato nominato membro regionale del Comitato Più Uno Campania. In occasione di questa nomina, Caso ha ringraziato Ernesto Maria Ruffini per averlo scelto. La notizia è stata comunicata ufficialmente e conferma la sua partecipazione all’interno del comitato. La nomina si inserisce in un contesto di coinvolgimento e collaborazione tra le parti.

"Desidero esprimere sincera gratitudine a Ernesto Maria Ruffini per la nomina a membro regionale del Comitato Più Uno Campania. Un incarico che accolgo con grande senso di responsabilità e che rappresenta per me un’importante opportunità per contribuire concretamente al percorso di crescita e sviluppo della nostra regione, lavorando insieme a un gruppo coeso e determinato". Così Andrea Caso, membro regionale del Comitato Più Uno Campania. "In una fase storica complessa come quella che stiamo vivendo, è fondamentale rafforzare il senso di comunità e partecipazione. Ogni cittadino deve sentirsi parte attiva del cambiamento: ogni voce ha valore e può incidere nella costruzione di un futuro più equo e sostenibile. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Andrea Caso nominato nel Comitato Più Uno Campania: “Insieme possiamo fare la differenza”

