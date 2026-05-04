Il 10 maggio si svolge una minicrociera tra le Ville Venete, con partenza da Oriago e arrivo a Padova. I partecipanti avranno l'opportunità di visitare alcune ville storiche lungo il percorso, con diverse opzioni di viaggio disponibili. Le escursioni prevedono partenze programmate e itinerari specifici, offrendo un modo diverso di scoprire il patrimonio architettonico della regione. La giornata si rivolge a chi desidera conoscere meglio le ville e le loro caratteristiche.

? Cosa scoprirai Quali ville storiche si possono ammirare durante il percorso?. Come funzionano le diverse opzioni di viaggio tra Oriago e Padova?. Quanto costa partecipare alla crociera completa della giornata?. Perché queste escursioni fluviali aiutano l'economia dei piccoli borghi?.? In Breve Tratta pomeridiana Oriago-Venezia alle 14:15 al costo di 69 euro.. Crociera giornaliera tra Padova e Venezia a 147 euro con sosta pranzo.. Tappe previste presso Villa Pisani a Stra, Villa Widmann a Mira e Villa Foscari.. Eventi paralleli il 10 maggio a Via Roma e sull'Isola di Sant'Erasmo.. Domenica 10 maggio 2026, le antiche imbarcazioni del Burchiello ripartiranno lungo la Riviera del Brenta offrendo minicrociere tra le prestigiose Ville Venete e i paesaggi storici della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Burchiello: minicrociere tra le Ville Venete il 10 maggio

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