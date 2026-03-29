Nella giornata del 29 marzo 2026, la Polizia Locale di Pomigliano d’Arco ha arrestato un uomo accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre un suo complice è riuscito a fuggire durante un tentativo di arresto. Le forze dell’ordine hanno continuato le operazioni di controllo nel territorio per contrastare il fenomeno dello spaccio.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI) 29 MARZO 2026 – Proseguono senza sosta le attività di controllo del territorio e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia Locale di Pomigliano d’Arco. Nella tarda serata di ieri, alle ore 23:45, una pattuglia di motociclisti ha intimato l’alt a uno scooter con targa polacca con a bordo due soggetti in una traversa di via Caiazzo. Alla vista degli agenti, il conducente ha forzato il posto di controllo dandosi alla fuga per le vie cittadine. Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento per via Indipendenza, via Mascagni, via Verdi, e dopo aver attraversato il marciapiede antistante il Municipio, si è concluso pochi minuti prima di mezzanotte in via Aurora, dove gli operatori sono riusciti a bloccare uno dei due individui. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Pomigliano, movida sicura: la Polizia locale arresta pusher, in fuga il complice

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