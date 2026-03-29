Pomigliano movida sicura | la Polizia locale arresta pusher in fuga il complice
Nella giornata del 29 marzo 2026, la Polizia Locale di Pomigliano d’Arco ha arrestato un uomo accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre un suo complice è riuscito a fuggire durante un tentativo di arresto. Le forze dell’ordine hanno continuato le operazioni di controllo nel territorio per contrastare il fenomeno dello spaccio.
POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI) 29 MARZO 2026 – Proseguono senza sosta le attività di controllo del territorio e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia Locale di Pomigliano d’Arco. Nella tarda serata di ieri, alle ore 23:45, una pattuglia di motociclisti ha intimato l’alt a uno scooter con targa polacca con a bordo due soggetti in una traversa di via Caiazzo. Alla vista degli agenti, il conducente ha forzato il posto di controllo dandosi alla fuga per le vie cittadine. Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento per via Indipendenza, via Mascagni, via Verdi, e dopo aver attraversato il marciapiede antistante il Municipio, si è concluso pochi minuti prima di mezzanotte in via Aurora, dove gli operatori sono riusciti a bloccare uno dei due individui. 🔗 Leggi su Primacampania.it
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