Rapina lampo in centro | la fuga finisce in manette sul bus

Due giovani sono stati arrestati venerdì 20 novembre nel centro città dopo aver compiuto una rapina lampo. La rapina si è conclusa con la fuga dei malviventi, intercettati e fermati mentre cercavano di scappare a bordo di un autobus. La polizia ha identificato e fermato i sospetti nelle vicinanze del luogo dell'episodio, dove avevano appena sottratto un portafoglio a un passante. I due sono stati portati in commissariato.

La polizia li intercetta dopo le descrizioni di un minore amico delle vittime. Fermati due giovani con precedenti specifici Nonostante la giovane età, vantavano già un curriculum di tutto rispetto, i due arrestati nel tardo pomeriggio di venerdì 20 novembre dalla polizia. Un cittadino albanese di 20 anni e un cittadino marocchino di 19 sono finiti in manette con l'accusa di rapina aggravata ai danni di alcuni ragazzi minorenni. L'episodio è avvenuto nel cuore della città, in Piazza Minghetti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due si sono avvicinati a un gruppo di giovanissimi e, con fare minaccioso, li hanno costretti a consegnare quanto in loro possesso: un bottino magro, una banconota da 10 euro e un pacchetto di sigarette, ma sufficiente a far scattare l'accusa di rapina per le modalità utilizzate.