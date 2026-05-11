Nelle ultime ore, nel cuore di Firenze, si è verificata una rapina ai danni di una donna straniera, che è stata minacciata alle spalle e derubata. Un giovane di 17 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato catturato dalla polizia mentre tentava di fuggire a bordo di un autobus. L’arresto è stato effettuato poco dopo l’episodio, avvenuto nel centro della città.

FIRENZE – Nei giorni scorsi il centro di Firenze è stato teatro di una rapina aggravata ai danni di una cittadina straniera, un episodio che si è concluso con l’arresto di un minorenne già noto alle forze dell’ordine. A finire in manette è stato un ragazzo di 17 anni, di origini albanesi, bloccato dalla polizia al termine di una concitata sequenza di eventi. L’aggressione ha avuto inizio in piazza dell’Unità Italiana. La vittima, una donna brasiliana di 40 anni, è stata presa di mira da due individui. Secondo le ricostruzioni, uno dei due malviventi si è posizionato alle spalle della donna, puntandole contro quello che con tutta probabilità era un coltello, per poi dileguarsi rapidamente.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Minacciata alle spalle e derubata in centro a Firenze: la Polizia arresta un 17enne in fuga sul bus

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