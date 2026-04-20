Un’operazione delle forze dell’ordine in un centro di accoglienza ha portato all’arresto di un ragazzo di 17 anni. La polizia, intervenuta dopo una segnalazione riguardante una persona armata, ha trovato nella stanza del minorenne sostanze stupefacenti, coltelli e merce rubata. Durante i controlli sono stati sequestrati anche diversi involucri di cocaina e attrezzi utilizzati per lo spaccio.

FIRENZE – Un intervento nato da una segnalazione per una persona armata si è concluso con la scoperta di un vero e proprio kit per lo spaccio e il conseguente arresto di un minorenne. L’episodio si è verificato nella mattinata di sabato 18 aprile a Firenze, all’interno del Centro di Accoglienza Straordinaria situato in via Sacco e Vanzetti. A richiedere l’ausilio delle forze dell’ordine è stato un educatore impiegato nella struttura, allarmato dalla presenza di un ospite in possesso di un coltello. Sul posto sono giunte tempestivamente le ‘Volanti’ di via Zara, che hanno rintracciato il soggetto segnalato – un ragazzo tunisino di 17 anni – direttamente all’interno della sua stanza.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Cocaina, coltelli e merce rubata in camera: la polizia arresta un 17enne in un centro di accoglienza

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