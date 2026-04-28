A Vignola, un uomo di 41 anni è stato colpito da un divieto di accesso per cinque anni dopo aver aggredito un ragazzino di 14 anni al termine di una partita di calcio giovanile. La vicenda si è verificata in provincia di Modena, dove le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire con un provvedimento di Daspo, che impedisce all’individuo di partecipare ad eventi sportivi per un periodo considerevole.

Un cittadino albanese di 41 anni è stato raggiunto da un provvedimento di DASPO della durata di 5 anni a seguito di una aggressione avvenuta al termine di una partita di calcio giovanile a Vignola. Il provvedimento, emesso dal Questore di Modena Lucio Pennella, è stato notificato nei giorni scorsi dopo gli accertamenti svolti dalla Divisione Anticrimine della Polizia di Stato. Minore aggredito a Modena L'intervento dei soccorsi e le conseguenze per il minore Il provvedimento del Questore e le motivazioni Minore aggredito a Modena Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato il 19 aprile scorso presso il centro sportivo “Il Poggio” di Vignola, al termine di una partita del campionato “Giovanissimi 2011” tra le squadre “Asd Visport” di Vignola e “Asd San Giorgio” di Sassuolo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aggredisce un 14enne al termine di una partita di calcio giovanile a Modena, il provvedimento contro un 41enne

Notizie correlate

Calcio a 5: Spagna campione d’Europa al termine di una finale incredibile contro il PortogalloAl termine di un atto finale “da sballo” per gli appassionati, la Spagna si laurea campione agli Europei 2026 di calcio a 5.

Aggrediscono un addetto al punto ristoro durante una partita ad Avellino, il provvedimento contro due tifosiDue tifosi sono stati destinatari di provvedimenti di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (DASpo) ad Avellino, dopo che sono stati...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Serata di sangue a Milano, ragazzino di 14 anni accoltellato per strada: è grave; Milano, 14enne aggredito nei pressi della stazione: grave in ospedale; Aggressione a Milano, 14enne accoltellato alla schiena e alla testa: è grave; Ragazzino di 14 anni accoltellato nella notte a Milano, è grave: si cercano gli aggressori.

Toscolano Maderno, baby gang pesta tre genitori: un furto all’origine della violenzaÈ accaduto nel bresciano. I padri sono intervenuti per farsi restituire una cassa acustica che il gruppo di maranza aveva rubato ad una ragazzina di 14anni, figlia di uno di loro. Gli aggressori, alme ... msn.com

Calcio giovanile, aggredisce un 14enne dopo una partita: Daspo di cinque anni per un genitore Il ragazzo è stato accompagnato al Pronto Soccorso e poi dimesso con una prognosi di sette giorni... - facebook.com facebook

Follia #Orban: scende dall’auto e aggredisce un tifoso x.com