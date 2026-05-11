millennium actress recensione e spiegazione del film di satoshi kon

Di cosa parla Millennium Actress Esperienza che non è difficile credere potrebbe ripetersi con Millennium Actress, opera con la capacità di raccontare lo scorrere e insieme il permanere del tempo. La sua costanza, il suo perdurare. La maniera in cui si rincorre e si ripete andando sempre in avanti, ma rimanendo allo stesso momento immobile in un punto. È il principio della storia narrata da Satoshi Kon: un uomo di cinema, appassionato di un’attrice che ha segnato la sua generazione (e la sua vita), decide di realizzare insieme alla società per cui lavora un documentario sull’artista facendole ripercorrere i punti salienti della carriera....🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Millennium Actress di Satoshi Kon per la prima volta in 4K | Trailer Italiano Ufficiale

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