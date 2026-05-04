Il 6 maggio alle 20:30, all'UCI Cinemas Orio, si terrà un'anteprima esclusiva di Millennium Actress, in occasione del 25º anniversario del film. L'evento è rivolto ai fan degli anime e rappresenta un’occasione per vedere il film in prima visione. La proiezione si svolgerà in una delle sale del cinema di Orio, offrendo l'opportunità di partecipare a un appuntamento dedicato a questa pellicola.

Il 6 maggio alle 20:30 appuntamento imperdibile all’ UCI Cinemas Orio per tutti i fan degli anime, per celebrare il 25esimo anniversario di Millennium Actress con un’anteprima esclusiva del film. Il pubblico bergamasco avrà la possibilità di vedere l’introvabile capolavoro di Satoshi Kon per la prima volta sul grande schermo in Italia, in un’ edizione in 4k, in un evento accompagnato da una sorpresa per gli spettatori fornita da Funside, il punto vendita dell’Orio Center della più grande catena italiana dell’hobby game e del fumetto. Il film sarà poi in tutte le sale UCI Cinemas dall’11 al 13 maggio, distribuito da Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures dedicata all’animazione nipponica.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Millennium Actress: un’anteprima esclusiva all’UCI Cinemas Orio

Notizie correlate

Millennium Actress: la data di uscita italiana svelata grazie al poster in esclusivaAnime Factory riporterà nelle sale italiane il film diretto da Satoshi Kon in una nuova versione restaurata in formato 4K.

Millennium Actress torna al cinema per i 25 anni: un evento imperdibile in Italia!A distanza di venticinque anni dalla sua uscita in Giappone, Millennium Actress torna a vivere sul grande schermo italiano.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Comicon Napoli 2026, il programma della sezione cinema e tv: tutti gli ospiti e gli appuntamenti; Millennium Actress arriva al cinema dopo 25 anni; Comicon Napoli 2026: programma del 1° maggio e i 5 eventi da non perdere; All’Ariston Journey to the East: un mese tra animazione giapponese e film d’autore.

Millennium Actress in anteprima a UCI Cinemas OrioMercoledì 6 maggio alle 20:30 presso l'UCI Cinemas Orio verrà proiettato in anteprima Millennium Actress di Satoshi Kon nella sua versione 4K. akibagamers.it

Millennium Actress arriva al cinema dopo 25 anniFinalmente il capolavoro di Satoshi Kon, Millennium Actress, arriva al cinema in 4K per tre giorni, dall’11 al 13 maggio 2026 ... eroicafenice.com

Millennium Actress di Satoshi Kon - 11 & 12 Maggio al cinema - facebook.com facebook

Un cult anime arriva sul grande schermo grazie ad @animefactoryit. Millennium Actress di Satoshi Kon è un viaggio onirico in cui i confini tra realtà e finzione si dissolvono. 11–12–13 maggio nel tuo UCI Cinemas Prevendite aperte, acquistale ora! uci x.com