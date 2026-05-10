Una riflessione sul cinema? Lo spaccato di un periodo storico? Comunque lo si voglia vedere, Millennium Actress è grandissima animazione e uno dei capolavori di Satoshi Kon, un autore che abbiamo perso troppo presto. Da Perfect Blue a Paprika, passando per Tokyo Godfathers e la serie anime Paranoia Agent, Satoshi Kon ci ha regalato solo capolavori. E tale è anche Millennium Actress, secondo lavoro del regista giapponese e grande successo di pubblico e critica all'epoca dell'uscita, nel 2001. Un film che affonda a piene mani nell'arte cinematografica, che la racconta e la idealizza, rendendola ponte tra realtà e finzione. In tal senso possiamo considerarlo una splendida riflessione sul cinema, o forse anche l'intenso spaccato di un periodo storico, ma quel che è sicuro è che si tratta di uno dei capolavori animati che il .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Millennium Actress: la spiegazione del capolavoro di Satoshi Kon tra amore, tempo e cinema

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