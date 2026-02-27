Sophia Steam Village più di mille studenti al laboratorio del futuro

Questa mattina si è svolta la finale al palazzetto dello sport di Lignano Sabbiadoro per la seconda edizione di Sophia Steam Village, il laboratorio educativo che ha coinvolto circa mille studenti provenienti da diverse regioni italiane. L’evento ha concluso un percorso iniziato con attività legate a cittadinanza, tecnologia e futuro, attirando l’attenzione di giovani provenienti da tutta Italia.