Club del Sole ha annunciato l'acquisizione di Le Gorette Cecina Easy Camping Village, situato a Marina di Cecina lungo la Costa degli Etruschi. Con questa operazione, la catena incrementa la sua presenza in Toscana, portando a 29 il numero totale dei villaggi gestiti. La struttura si trova nella provincia di Livorno e rappresenta un ulteriore passo nell’espansione del gruppo nel settore delle vacanze all’aria aperta.

Livorno, 9 apr. (AdnkronosLabitalia) - Club del Sole, leader italiano delle vacanze open air, annuncia l'acquisizione di Le Gorette Cecina easy camping village, situato a Marina di Cecina, lungo la Costa degli Etruschi. L'operazione si inserisce in un percorso strutturato di crescita del Gruppo e rafforza ulteriormente la presenza in Toscana, una delle destinazioni italiane più rilevanti per i flussi turistici internazionali, con una consolidata attrattività nei mercati del Centro e Nord Europa. La Toscana rappresenta un territorio chiave, capace di intercettare una domanda sempre più orientata verso esperienze che uniscono natura, servizi e autenticità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Club del Sole rafforza la presenza in Toscana e raggiunge quota 29 Villaggi con l'acquisizione di Le Gorette Cecina Easy Camping Village

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Ci sono posti che non restano solo nella testa. Li immagini, li riguardi, li aspetti… finché non torni a viverli davvero. Nei Villaggi Club del Sole ogni paesaggio è un modo diverso di vivere la vacanza: mare, lago, montagna. Sempre con lo stesso equilibri - facebook.com facebook