Memoria e legalità a Fontanelle una giornata dedicata alle vittime di mafia nel ricordo di Livatino

A Fontanelle si è svolta una giornata dedicata alle vittime di mafia, con un momento di commemorazione nel quartiere. La manifestazione ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, che hanno ricordato le vittime innocenti e sottolineato l'importanza di mantenere viva la memoria. L'evento si è concluso con un momento di riflessione collettiva nel rispetto della legalità.

Un momento di memoria e impegno civile nel quartiere di Fontanelle per ricordare le vittime innocenti della mafia. In occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno, in programma il 21 marzo, il comitato di quartiere promuove un’iniziativa pubblica nella piazzetta dedicata al beato Rosario Livatino. L’appuntamento è fissato per sabato alle ore 16 e rappresenterà un’occasione di riflessione collettiva sui temi della legalità e della lotta alle mafie. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mantenere viva la memoria delle vittime e coinvolgere la comunità, in particolare i più giovani, in un percorso di educazione civica e responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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