Milione di sigarette al giorno | Kraljevic domiciliari con braccialetto

Un’indagine ha portato all’arresto di una persona coinvolta in un traffico di sigarette che produceva circa un milione di stecche ogni giorno. La persona è ora ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Le autorità stanno verificando come un magazzino di traslochi fosse utilizzato per questa attività e stanno identificando i complici internazionali che gestivano un giro stimato in 89 milioni di euro.

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? Punti chiave Come faceva un magazzino di traslochi a produrre un milione di sigarette?. Chi sono i complici internazionali che gestivano il giro da 89 milioni?. Perché la difesa sostiene che l'imprenditore non sapesse nulla del traffico?. Cosa succederà ora agli otto dipendenti della ditta rimasta bloccata?.? In Breve Affari illeciti da 89 milioni di euro con danno statale di 16 milioni.. Collaboratore Maurizio Musizza di 51 anni coinvolto insieme a Kraljevic.. Produzione clandestina di un milione di sigarette al giorno a Gonars.. Blocco operativo della Tlt Traslochi con otto dipendenti in difficoltà.. Il tribunale del riesame ha disposto i domiciliari con braccialetto elettronico per Moreno Kraljevic, il titolare della Tlt Traslochi arrestato un mese fa a Gonars.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milione di sigarette al giorno: Kraljevic, domiciliari con braccialetto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Fabbrica clandestina di sigarette, Kraljevic scarcerato: è ai domiciliari Fabbrica Illegale: 1 Milione di Sigarette False Prodotte Ogni GiornoFabbrica Fantasma: Smantellata una Filiera di Sigarette Contraffatte nel Bergamasco Un’operazione di vasta portata condotta dalla Guardia di Finanza... Argomenti più discussi: Maxi sequestro di sigarette di contrabbando: oltre mezzo milione di pacchetti pronti alla vendita; Fumo: In 4 anni raddoppiato l’uso di sigarette elettroniche e tabacco riscaldato; Fabbrica clandestina di sigarette, Kraljevic scarcerato: è ai domiciliari; Dodici tonnellate di Marlboro e Philip Morris: il maxi sequestro in un capannone in provincia di Roma. Maxi sequestro di sigarette di contrabbando: oltre mezzo milione di pacchetti pronti alla vendita roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Secondo te, qual è il più grande spreco di denaro che vedi le persone acquistare sempre? reddit Fabbrica clandestina di sigarette, Kraljevic scarcerato: è ai domiciliariL’imprenditore triestino è accusato di aver dato supporto logistico a un’organizzazione criminale internazionale. L’opificio produceva fino a un milione di sigarette al giorno ... triesteprima.it