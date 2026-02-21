Fabbrica Illegale | 1 Milione di Sigarette False Prodotte Ogni Giorno

Una vasta operazione della Guardia di Finanza di Bergamo ha scoperto una fabbrica clandestina che produceva un milione di sigarette false ogni giorno. La rete criminale aveva allestito impianti nascosti nel bergamasco, utilizzando materiali di bassa qualità per immettere sul mercato prodotti contraffatti. Durante i controlli, sono stati sequestrati apparecchiature e grandi quantitativi di tabacco illegale. La scoperta evidenzia come il mercato delle sigarette false continui a crescere nel territorio.

Fabbrica Fantasma: Smantellata una Filiera di Sigarette Contraffatte nel Bergamasco. Un'operazione di vasta portata condotta dalla Guardia di Finanza di Bergamo ha smantellato una sofisticata fabbrica clandestina di sigarette e tabacco contraffatto, mettendo a nudo un'organizzazione criminale ben radicata nel territorio. Il blitz, che ha portato al sequestro di circa 60 tonnellate di materiale, tra tabacco grezzo e sigarette già pronte per la vendita, evidenzia la crescente minaccia rappresentata dal mercato illegale e i suoi impatti sull'economia e sulla salute pubblica. L'indagine ha svelato un'attività complessa, capace di produrre oltre un milione di sigarette al giorno, con un valore stimato tra i 12 e i 14 milioni di euro. Argomenti discussi: Bergamo, la Guardia di finanza smantella fabbrica clandestina di sigarette: 60 tonnellate sequestrate, valevano circa 14 milioni; Bergamo, dentro la fabbrica di sigarette di contrabbando: sequestrate 60 tonnellate di tabacco; Bergamo, la Guardia di Finanza smantella fabbrica clandestina di sigarette: sequestri per 14 milioni. La fabbrica clandestina che poteva produrre 1 milione di sigarette al giorno. Scoperta dentro un capannone mascherato per non far capire che si svolgeva una febbrile attività illecita. I lavoratori dormivano all'interno. Scoperta fabbrica clandestina di sigarette, sequestri per 14 milioni di euro. Sequestrante circa 60 tonnellate di tabacco e pacchetti già confezionati, per un valore stimato tra i 12 e i 14 milioni di euro. Scoperta "fabbrica-lager": lavoratori in nero e minori impiegati. Blitz di Carabinieri e polizia locale in un capannone industriale: sequestro dello stabile, attività sospesa e sanzioni amministrative per oltre 100mila euro. Identificate 23 persone, tra cui otto minoren.