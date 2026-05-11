MilazzoCultFestival | torna la rassegna che punta su cultura giornalismo e politica

Il “MilazzoCultFestival” torna con una nuova edizione, promossa dalla Pro Loco di Milazzo in collaborazione con il Comune, Demea Eventi e Mondadori Store. La rassegna culturale si svolge nella città e coinvolge vari eventi dedicati alla cultura, al giornalismo e alla politica. L'iniziativa, che si ripete annualmente, offre un calendario di incontri e appuntamenti pensati per il pubblico locale e non solo.

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