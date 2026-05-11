MilazzoCultFestival | torna la rassegna che punta su cultura giornalismo e politica
Il “MilazzoCultFestival” torna con una nuova edizione, promossa dalla Pro Loco di Milazzo in collaborazione con il Comune, Demea Eventi e Mondadori Store. La rassegna culturale si svolge nella città e coinvolge vari eventi dedicati alla cultura, al giornalismo e alla politica. L'iniziativa, che si ripete annualmente, offre un calendario di incontri e appuntamenti pensati per il pubblico locale e non solo.
Torna il “MilazzoCultFestival”, la rassegna culturale promossa dalla Pro Loco di Milazzo in collaborazione con il Comune, Demea Eventi e Mondadori Store. Giunto alla quinta edizione, il festival conferma l’obiettivo di portare nella città mamertina protagonisti del mondo della cultura, del.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie correlate
In città torna la rassegna "Ravenna contro le mafie": due giornate per promuovere la cultura della legalitàLa città torna a scendere in campo a sostegno della cultura della legalità con la 15esima edizione della rassegna “Ravenna contro le mafie".
Leggi anche: "Scrivi amore": da Gilda Sconzajuocu torna la rassegna per chi non si rassegna