Sonia Alfano ha annunciato di lasciare il partito di Calenda, che ha nominato un commissario regionale in Sicilia. La decisione di Alfano arriva dopo settimane di tensioni interne al partito, culminate con una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni. In quella sede, Alfano ha comunicato ufficialmente la sua uscita, mentre nel frattempo il partito in Sicilia si sta frammentando e perde pezzi.

A Palazzo dei Normanni la conferenza stampa dell’addio ha la forma di un regolamento di conti. Sonia Alfano, già europarlamentare, già presidente della Commissione speciale antimafia del Parlamento europeo, figlia di Beppe Alfano, il giornalista assassinato da Cosa Nostra a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1993, legge la sua uscita da Azione con la precisione di chi ha imparato a pesare le parole in ben altre aule. Carlo Calenda non le ha neanche risposto al telefono. E la frase con cui ha aperto la conferenza vale come sentenza: «Doveva commissariare la Sicilia e ha finito per commissariare se stesso». Dentro c’è tutto: la pretesa verticistica, la nomina che ha fatto esplodere la crisi.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Azione, Sonia Alfano molla Calenda: il leader nomina un commissario regionale e in Sicilia il partito si sgretola

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