Carlo Calenda blitz anarchico a Ca? Foscari | i contestatori imitano il gesto della P38 e scambiano il leader di Azione per Renzi

VENEZIA - Hanno fatto irruzione nell’aula con megafoni e striscioni, gridando “Fuori Calenda e Futura dall’università”, impedendo al senatore di replicare ai loro insulti e, infine, rivolgendogli contro il gesto della P38. Il tutto, dopo averlo scambiato per il segretario di Italia Viva Matteo Renzi. È accaduto quattro giorni fa, quando il leader di Azione Carlo Calenda si trovava all’Università Ca’ Foscari, nel campus di San Giobbe, per un question-time con gli studenti della facoltà di Economia, su invito dell’associazione studentesca Futura Venezia assieme al podcast Caigo. A metà evento, alcuni attivisti del collettivo Sumud hanno fatto... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

