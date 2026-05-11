Milano orafo arrestato dopo lo scontro | ‘C’era pregiudizio

Un orafo è stato arrestato a Milano dopo un incidente durante un controllo di polizia. Durante l’intervento, cinque agenti hanno richiesto il permesso di soggiorno a un cittadino italiano e hanno messo a terra l’uomo, che avrebbe opposto resistenza. La polizia ha riferito di aver agito in modo conforme alle procedure, mentre il cittadino ha accusato comportamenti pregiudizievoli da parte degli agenti. La vicenda è ancora sotto indagine.

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? Punti chiave Perché la polizia ha chiesto il permesso di soggiorno a un cittadino italiano?. Come hanno giustificato cinque agenti che hanno messo a terra l'uomo?. Cosa mostrano i video raccolti dai testimoni sulla dinamica dell'arresto?. Chi dovrà verificare la correttezza delle procedure usate dagli agenti?.? In Breve L'attivista Soumaila Diawara contesta la richiesta del permesso di soggiorno a cittadino italiano.. La Questura di Milano ha avviato accertamenti interni dopo la visione dei filmati.. Kante è stato trattenuto in questura dalle ore 20:00 del sabato alle 8:00.. Cinque agenti hanno immobilizzato l'orafo a terra davanti al ristorante Baobab.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, orafo arrestato dopo lo scontro: ‘C’era pregiudizio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caos dopo lo scontro: aggredisce 118 e Carabinieri, arrestatoUn uomo di 44 anni, residente a Palagonia, è stato condotto in carcere dopo una violenta escalation scatenata da un incidente stradale avvenuto nella... Sanremo, rissa violenta in via Roma: arrestato ladro dopo lo scontroUn uomo di 38 anni è stato trasferito in carcere a Sanremo dopo una violenta colluttazione scatenata da un tentativo di furto avvenuto lo scorso 8...