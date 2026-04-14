Sanremo rissa violenta in via Roma | arrestato ladro dopo lo scontro

A Sanremo, un uomo di 38 anni è stato arrestato e portato in carcere dopo una rissa scaturita da un tentativo di furto avvenuto l’8 aprile in via Roma. L’incidente ha coinvolto più persone e si è concluso con l’arresto del sospettato. La polizia ha intervenuto per sedare la colluttazione e ha confermato il trasferimento dell’uomo in cella. Nessuna altra persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Un uomo di 38 anni è stato trasferito in carcere a Sanremo dopo una violenta colluttazione scatenata da un tentativo di furto avvenuto lo scorso 8 aprile in via Roma. L’episodio, che ha coinvolto un addetto alla sicurezza di un punto vendita locale, si è concluso con l’intervento della polizia locale e l’arresto del sospettato, già noto alle autorità per precedenti simili. La dinamica degli eventi risale all’8 aprile, quando la tranquillità del cuore commerciale di Sanremo è stata interrotta da un tentativo di sottrarre merce per un valore di circa 330 euro. Un cittadino straniero di 38 anni avrebbe tentato il colpo all’interno di un esercizio commerciale, ma la manovra è stata immediatamente scoperta dal personale di vigilanza presente nel negozio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, rissa violenta in via Roma: arrestato ladro dopo lo scontro Viareggio, spaccata violenta in gelateria: arrestato il ladro feritoUn uomo di trent’anni è stato arrestato nella notte del 7 aprile a Viareggio dopo un tentativo di furto in una gelateria di via Battisti. Rissa sul campo: calciatore in codice giallo dopo lo scontroUn violento scontro fisico tra due atleti ha interrotto bruscamente la sfida di calcio tra Copiano e Marzano a Copiano, in provincia di Pavia, nella... Nella lunga intervista si è spaziato nei temi da Sanremo al suo futuro in Rai. "Lo vede un suo erede in giro", domanda Fagnani. "Non lo so... vedo Stefano De Martino essere partito fortissimo" dice Conti. x.com Nella lunga intervista si è spaziato nei temi da Sanremo al suo futuro in Rai. "Lo vede un suo erede in giro", domanda Fagnani. "Non lo so... vedo Stefano De Martino essere partito fortissimo" dice Conti e quando la giornalista incalza "ma quello che sente più - facebook.com facebook