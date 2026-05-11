Milano maratona di vertici | tra AI e politica si guarda al 2027

A Milano si terrà una serie di incontri tra i principali protagonisti del mondo politico e tecnologico, con attenzione alle prospettive per le prossime elezioni comunali del 2027. Si discutono anche gli effetti che l’eredità delle Olimpiadi avrà sull’economia locale e come l’intelligenza artificiale possa incidere sulle decisioni future. La città si prepara così a un confronto che coinvolge vari settori e interessi.

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? Punti chiave Chi potrà sfidare Beppe Sala alle elezioni comunali del 2027?. Come influenzerà l'eredità delle Olimpiadi lo sviluppo economico di Milano?. Perché l'intelligenza artificiale richiede nuove regole etiche e politiche?. Quali nuovi equilibri si creeranno tra le coalizioni per il centrodestra?.? In Breve Partecipazione di ministri Abodi, Calderone, Pichetto Fratin e Urso all'evento di Assolombarda.. Dibattito su Maurizio Lupi come possibile candidato sindaco per il centrodestra nel 2027.. Giuseppe Civita manifesta candidatura autonoma per le comunali milanesi in caso di esclusione.. Analisi dell'eredità lasciata dai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 durante i panel tecnici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, maratona di vertici: tra AI e politica si guarda al 2027 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: ATP Finals a Torino anche nel 2027 e si guarda ai Giochi Olimpici 2030 Milano si ferma per 35.000 atleti: maratona tra sport e caos urbanoTrentacinquemila atleti hanno trasformato le strade di Milano in un percorso di resistenza e solidarietà durante la Wizz Air Milano Marathon. Argomenti più discussi: La marcia degli Alguerunners invade le strade della Gallura: Fenu sfiora il vertice alla mezza maratona di Olbia; Il ministro dei trasporti giapponese visita la centrale operativa della M4, eccellenza del trasporto pubblico; Frode sportiva, l’inchiesta si allarga. Il pressing del pm sui testimoni: sentito il manager Inter, non indagato, Giorgio Schenone.