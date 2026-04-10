A Torino si continueranno a svolgere le ATP Finals anche nel 2027, secondo quanto annunciato dalla giunta regionale. La città si sta preparando a ospitare ancora una volta questa manifestazione di tennis di livello internazionale. Nel frattempo, le autorità locali stanno considerando anche la candidatura per i Giochi Olimpici del 2030, puntando a portare altri grandi eventi sportivi nella regione.

Una Torino sempre più al centro di grandi eventi sportivi. Lo conferma la giunta regionale del Piemonte, attraverso l’Assessore allo sporto Paolo Bongioanni che spiega: “Proprio oggi, insieme al presidente Cirio, abbiamo approvato una delibera sui grandi eventi e l’obiettivo è quello di portare in Piemonte più possibile eventi di respiro internazionale” E si parte da una importante riconferma: le ATP Finals di tennis, che resteranno nel capoluogo piemontese anche per i prossimi due anni, scongiurando il passaggio a Milano. “Abbiamo di nuovo le Atp di tennis: ci siamo collegati ieri proprio con il presidente Binaghi per chiudere quella che è la programmazione 2026-2027”, ha proseguito Bongioanni, nel suo intervento durante la presentazione dei dati sul turismo nella regione. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - ATP Finals a Torino anche nel 2027 e si guarda ai Giochi Olimpici 2030

Le Atp Finals si giocheranno a Torino anche nel 2027Quella che era un’ipotesi concreta è ormai una certezza: le Atp Finals rimarranno a Torino anche nel 2027.

Ai Giochi Olimpici anche il super-mezzo anfibio dei Vigili del Fuoco di Modena / VIDEOIl Comando provinciale invia in Valtellina un veicolo speciale per i Giochi Invernali.

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La Regione: ATP Finals a Torino nel 2027L'assessore allo Sport, Paolo Bongioanni, ottimista anche per 2028-2030 dopo colloquio con Binaghi. Cirio: Più posti e risorse, siamo fiduciosi ... rainews.it

ATP Finals, verso la conferma di Torino anche per il 2027Atp Finals sempre più vicine alla conferma per la città di Torino fino al 2027, mentre l’ipotesi Milano perde forza. torinofree.it

"Oggi a Palazzo Chigi con i medagliati olimpici e paralimpici dei Giochi di #MilanoCortina2026 e con gli atleti che hanno conquistato il quarto posto. A tutti loro va il mio grazie per i risultati raggiunti, per i sacrifici affrontati e per l'esempio che offrono ogni gior - facebook.com facebook

Oggi a Palazzo Chigi con i medagliati olimpici e paralimpici dei Giochi di #MilanoCortina2026 e con gli atleti che hanno conquistato il quarto posto. A tutti loro va il mio grazie per i risultati raggiunti, per i sacrifici affrontati e per l’esempio che offrono ogni giorno x.com