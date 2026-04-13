Milano si ferma per 35.000 atleti | maratona tra sport e caos urbano

A Milano si è svolta la Wizz Air Milano Marathon, evento che ha coinvolto circa 35.000 atleti. Le strade della città sono state attraversate da corridori provenienti da diverse zone, creando un percorso che ha messo alla prova la resistenza degli partecipanti. Durante la mattinata, la città ha vissuto momenti di fermento e traffico rallentato, mentre i partecipanti correvano lungo i vari percorsi stabiliti dalla manifestazione.

Trentacinquemila atleti hanno trasformato le strade di Milano in un percorso di resistenza e solidarietà durante la Wizz Air Milano Marathon. L’evento, che vede la partecipazione di 15mila corridori nella maratona principale e 16mila nella UniCredit Relay Marathon, ha generato un impatto economico e sociale rilevante per il territorio urbano. Il traguardo finale, con il Duomo che fa da cornice monumentale alla conquista della medaglia, rappresenta il culmine di un rito collettivo che accomuna la capitale lombarda alle grandi metropoli mondiali come Londra, Parigi, Berlino o New York. Per i partecipanti, l’importanza del cronometro è secondaria rispetto al valore simbolico dell’esperienza, che spazia dai tempi di percorrenza di poco più di due ore fino alle cinque e mezza di sforzo fisico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano si ferma per 35.000 atleti: maratona tra sport e caos urbano Misano ospita 8.000 atleti: sport e turismo si fondonoMisano Adriatico si prepara ad accogliere un flusso umano imponente, con oltre 8. 36.000 atleti: la maratona di Roma batte ogni record storicoLa capitale si prepara per l’edizione più imponente della sua storia corsa, con 36.