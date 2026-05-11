Milano mamma anatra e nove paperotti nel laghetto della mensa dell' Università statale

Una mamma anatra e i suoi nove paperotti sono stati avvistati nel laghetto davanti alla mensa dell’Università statale di Milano, in via Festa del Perdono. La famiglia si dedica a nuotate, tuffi e a qualche beccata d’erba, trovando nell’area un punto di ristoro e rifugio temporaneo. La presenza di questi uccelli ha attirato l’attenzione di studenti e passanti, che si sono fermati ad osservare il piccolo gruppo nel corso delle ultime settimane.

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