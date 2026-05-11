Milano mamma anatra e nove paperotti nel laghetto della mensa dell' Università statale
Una mamma anatra e i suoi nove paperotti sono stati avvistati nel laghetto davanti alla mensa dell’Università statale di Milano, in via Festa del Perdono. La famiglia si dedica a nuotate, tuffi e a qualche beccata d’erba, trovando nell’area un punto di ristoro e rifugio temporaneo. La presenza di questi uccelli ha attirato l’attenzione di studenti e passanti, che si sono fermati ad osservare il piccolo gruppo nel corso delle ultime settimane.
Nuotate, tuffi e qualche beccata d’erba: una famiglia di anatre ha eletto a proprio territorio il laghetto davanti alla mensa dell’Università statale di Milano, in via Festa del Perdono. La mamma e i suoi nove paperotti sono indifferenti al viavai di studenti che si sono fermati a fotografarli e filmarli con lo smartphone. I piccoli non hanno dato segni di disagio e hanno proseguito indisturbati, tra brevi immersioni e soste sul prato del giardinetto adiacente. Olimpiadi 2036, Buonfiglio: "Candidare l'Italia? Se c'è condivisione noi siamo pronti" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it
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