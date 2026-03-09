Chi è Marina Brambilla rettrice dell’Università Statale lanciata da FI come candidata a elezioni comunali di Milano 2027

Marina Brambilla è la rettrice dell’Università Statale di Milano e recentemente è stata indicata da Forza Italia come candidata alle elezioni comunali di Milano del 2027. Oltre al ruolo accademico, il suo nome sta facendo discutere anche in ambito politico, dove si stanno approfondendo le sue attività e il suo coinvolgimento. La sua figura si sta facendo spazio nel panorama pubblico e politico della città.

Accanto all'impegno accademico, il nome di Marina Brambilla inizia a circolare anche in ambito politico. Secondo indiscrezioni, Forza Italia sembra voler puntare su di lei come possibile nome civico in vista delle elezioni comunali di Milano del 2027 Prima donna alla guida dell'Università Sta.