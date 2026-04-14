All'Università Statale di Milano si rinnova l'Agorà della psicologia, uno spazio dedicato al racconto come strumento di supporto alla cura. Recentemente, è stato sottolineato come la narrazione possa facilitare i medici nel comprendere più chiaramente le necessità dei pazienti, specialmente quando si tratta di decisioni importanti. La discussione si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso approcci che integrano l'ascolto e il racconto nelle pratiche cliniche.

Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) - Quando bisogna prendere delle decisioni importanti la narrazione può aiutare il medico a comprendere meglio le esigenze del paziente. Il clinico deve avere una preparazione non solo scientifica per affrontare il sempre più complesso rapporto con il malato. E' questa la tesi al centro del quinto appuntamento di 'Agorà di psicologia', un ciclo di incontri promosso dall'università Statale di Milano in collaborazione con il Dipo (Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia). Ogni appuntamento è dedicato ai temi della psicologia e del benessere mentale. Il prossimo, intitolato 'Il paziente e la cura', avrà come protagonista Marco Venturino, direttore della Divisione di Anestesia e terapia intensiva dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - All'Università Statale di Milano torna l'Agorà della psicologia, il racconto alleato della cura

Leggi anche: Alzheimer, l’arte della cura. Un racconto per immagini di pazienti e volontari

Leggi anche: Alzheimer, la stimolazione elettrica cerebrale può influire sul decorso della malattia: lo studio della Statale di Milano