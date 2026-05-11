Oggi a Milano si svolge la cerimonia di consegna del premio Talenti & Imprese, un riconoscimento dedicato alle eccellenze del settore agroalimentare. La manifestazione premia aziende e figure che si sono distinte nel panorama nazionale con prodotti di alta qualità. Il premio mira a mettere in relazione il territorio italiano con i mercati internazionali, valorizzando le eccellenze locali a livello globale.

? Punti chiave Chi riceverà oggi il prestigioso riconoscimento agroalimentare a Milano?. Come può il premio Talenti & Imprese collegare il territorio al mercato globale?. Perché la Banca del Piceno ha scelto proprio TuttoFood per questa premiazione?. Quali nuovi modelli di consumo deve affrontare l'azienda vincitrice?.? In Breve Premio istituito nel 2017 per sostenere ricerca, cultura e sanità nel territorio.. Celebrazioni previste fino al 14 maggio presso il quartiere fieristico di Milano.. Presidente Donati punta su innovazione e sostenibilità per il settore retail.. Obiettivo connettere produttori del Piceno con i buyer internazionali di TuttoFood.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, il premio Talenti & Imprese celebra l’agroalimentare d’eccellenza

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