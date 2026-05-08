Calabritto il consigliere D' Alessio insignito del Premio Imprese & Talenti 2026

Durante un evento alla Nuova Fiera del Levante di Bari, il consigliere comunale di Calabritto è stato premiato con il riconoscimento “Imprese & Talenti 2026”. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse personalità del settore e ha riconosciuto il contributo del destinatario nel campo della sanità e delle iniziative locali. Il premio è stato consegnato ufficialmente nel corso di una cerimonia pubblica.

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Il consigliere comunale di Calabritto Giuseppe D’Alessio, presso la Nuova Fiera del Levante di Bari, è stato insignito del Premio “Imprese & Talenti 2026” (Speciale Sanità & P.A) con assegnazione di Borsa di Studio al Merito. L'evento è stato condotto in collaborazione con Harvard Business Review.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Il pittore Fernando Mangone insignito del Premio Internazionale “Eccellenze del Territorio”Il Lions International – Distretto 108YA celebra talento, visione e impegno culturale nei territori di Capaccio, Eboli, Agropoli, Castellabate e... Il consigliere regionale Luigi Lobuono nuovo consigliere industriale a Palazzo Chigi: "Sostenere imprese"L'esponente del Gruppo Misto in Regione Puglia: "Sostenere aziende, farle crescere e accompagnarle sempre di più non solo sul territorio nazionale ma...