Premio All Food Sicily ecco i vincitori dell' eccellenza agroalimentare e gastronomica dell' Isola

Nella sala gialla di Palazzo dei Normanni si è tenuta la cerimonia di premiazione del Premio All Food Sicily, dedicato alle eccellenze nel settore agroalimentare e gastronomico dell’isola. La manifestazione ha visto la consegna di riconoscimenti ai protagonisti delle produzioni locali che si sono distinti per qualità e tradizione. Durante l’evento sono stati annunciati i vincitori delle varie categorie, celebrando così il patrimonio culinario siciliano.

Si è svolta nella sala gialla di Palazzo dei Normanni, la cerimonia di premiazione del Premio All Food Sicily, appuntamento dedicato alle eccellenze del settore agroalimentare e gastronomico siciliano. L’evento ha riunito produttori, chef, imprenditori e professionisti del comparto food. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Premio All Food Sicily 2026: a Palermo premiate le eccellenze dell’enogastronomia sicilianaA Palazzo dei Normanni la cerimonia che celebra 50 protagonisti del settore e i 10 vincitori del contest online che premiano i personaggi dell’anno... "CrescereBio", tre tappe nelle scuole casertane nel segno dell'eccellenza agroalimentareRiparte con entusiasmo ‘CrescereBIO’, l’iniziativa dedicata all’educazione alimentare che porta le eccellenze del territorio direttamente tra i... Temi più discussi: Premio All Food Sicily 2026: a Palermo premiate le eccellenze dell’enogastronomia siciliana; Bagheria tra i protagonista del premio Best 50 Sicily e All Food Sicily 2026: premiati il sindaco Tripoli e le eccellenze locali; Premio All Food Sicily 2026: i dieci protagonisti votati dal nostro pubblico | All Food Sicily | Quotidiano; Premio All Food Sicily 2026: a Palermo premiate le eccellenze dell'enogastronomia siciliana. Bagheria tra i protagonista del premio Best 50 Sicily e All Food Sicily 2026: premiati il sindaco Tripoli e le eccellenze localiPubblicato il 8 aprile 2026 • Comunicati , Turismo ... comune.bagheria.pa.it Torna il Premio All Food Sicily: cerimonia l’8 aprileA Palazzo dei Normanni la cerimonia che celebra 50 protagonisti del settore e i 10 vincitori del contest online che premiano i personaggi dell’anno dell’enogastronomia e turismo Torna il Premio […] ... blogsicilia.it Carlo Conti, del Panificio Conti di Bagheria, è stato premiato come “Panificatore dell’Anno” al Premio All Food Sicily 2026. Un riconoscimento all’eccellenza artigianale e alla valorizzazione della tradizione del pane siciliano. leggi tutto - facebook.com facebook