Milano il mistero di Trump | Ferraresi svela le idee dell’ex presidente
A Milano, si parla di Donald Trump e delle sue idee attraverso le rivelazioni di Ferraresi, che ha condiviso aspetti nascosti del pensiero dell’ex presidente. Sono state sollevate domande su quali siano i processi mentali che guidano il suo modo di pensare e come questi possano influenzare le decisioni su scala globale. Le dichiarazioni rilasciate contribuiscono a chiarire alcuni aspetti meno noti del suo approccio politico.
? Domande chiave Quali sono le idee inconsce che guidano il pensiero di Trump?. Come influiscono i processi mentali del leader sulle traiettorie geopolitiche mondiali?. Chi sono gli esperti che decodificheranno il caos mediatico americano?. Dove si terrà il dibattito per analizzare le radici del fenomeno Trump?.? In Breve Incontro il 18 maggio 2026 all'Auditorium CMC di Largo Corsia dei Servi.. Partecipano Filippo Campiotti, Marco Bardazzi, Mario Calabresi e Marco Dotti.. Eventi correlati dal 7 al 10 maggio ai Giardini dell'Indro Montanelli.. Programmazione culturale tra l'Ippodromo San Siro e Fieramilano Rho dal 29 maggio.. Lunedì 18 maggio 2026 alle ore 21.🔗 Leggi su Ameve.eu
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