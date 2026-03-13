Trump shoes il mistero delle scarpe giganti | ecco perché i fedelissimi del presidente Usa calzano due numeri in più

Nel mondo delle élite politiche e diplomatiche, si è diffusa una curiosa tendenza riguardo alle scarpe indossate dai sostenitori di un ex presidente degli Stati Uniti. Si tratta di calzature di grandi dimensioni, che risultano essere almeno due numeri superiori rispetto alla taglia abituale. Questa scelta insolita ha attirato l’attenzione di osservatori e media, che hanno evidenziato come alcuni fedelissimi del presidente optino per scarpe giganti.

Immaginate uno degli uomini più potenti della diplomazia mondiale, il Segretario di Stato americano, camminare per i corridoi del potere con due dita di vuoto evidenti tra il tallone e la tomaia della sua calzatura. Non si tratta di una caduta di stile accidentale o di un errore di guardaroba, ma del sintomo estetico di una precisa dinamica psicologica innescata dal presidente degli Stati Uniti in persona. " Si capiscono molte cose di un uomo dalla taglia delle sue scarpe", ha sentenziato qualche giorno fa Donald Trump, stando a un retroscena svelato dal vicepresidente JD Vance. È bastata questa singola e allusiva battuta per spingere Marco Rubio, alto un metro e 78 centimetri, a ordinare la misura di un improbabile 45 e mezzo, pur di n on sfigurare agli occhi del "capo".