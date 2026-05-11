A Milano, i lavoratori dei trasporti hanno organizzato un presidio che è stato spostato all’ultimo momento in una zona periferica della città. La protesta nasce dal malcontento legato alle condizioni di lavoro, tra cui salari considerati troppo bassi, e si svolge in un periodo caratterizzato da temperature elevate. Si fa notare come alcuni soggetti stiano ottenendo grandi utili, mentre i dipendenti lamentano mancati miglioramenti salariali e condizioni più giuste.

? Punti chiave Perché il presidio è stato spostato improvvisamente in una zona periferica?. Chi sta beneficiando degli utili milionari a discapito dei lavoratori?. Come influisce il taglio delle linee sulla vita dei residenti?. Perché la forbice tra redditi e costi supera quella di Londra?.? In Breve Spostamento improvviso del presidio da Piazza della Scala a zona periferica sotto il sole.. L'esponente sindacale Battipaglia di AL-COBAS denuncia l'abbrutimento della città e i profitti aziendali.. Il giornalista Barbacetto evidenzia il costo della vita milanese superiore a quello di Londra.. Ultimi tre anni registrano ben quindici episodi di sciopero per le criticità del servizio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, i trasporti protestano: tra caldo e stipendi bassi c’è rabbia

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