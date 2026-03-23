Asl Brindisi caos pulizie | tra stipendi bassi e la sfida dell’internalizzazione

FdI denuncia paghe da 12 euro al giorno e sprechi milionari, mentre la Fials accelera sul passaggio a Sanitaservice: l’assessore Pentassuglia congela le attività per verifiche economiche BRINDISI – La gestione dei servizi di pulizia e sanificazione dell’Asl di Brindisi finisce al centro di un acceso scontro politico e sindacale. Al centro della disputa, il destino di oltre 300 lavoratori che, in un clima di incertezza contrattuale e proroghe infinite, vivono condizioni economiche definite “mortificanti”. Il consigliere regionale Luigi Caroli (FdI) ha riacceso i riflettori su una realtà drammatica: “Parliamo di dipendenti che, in alcuni casi, guadagnano appena 12 euro al giorno per due ore di lavoro”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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