Milano arrestato spacciatore ai Navigli | droga dal dark web

A Milano, un uomo è stato arrestato nei pressi dei Navigli con l’accusa di spaccio di droga. Secondo le indagini, lo spacciatore avrebbe utilizzato il dark web per nascondere i carichi e organizzare le consegne. Nell’appartamento sono state trovate diverse sostanze, tra cui droghe sintetiche di tipo illecito. L’indagine ha portato alla scoperta di un sistema di vendita online e di un deposito clandestino.

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