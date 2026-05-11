Milano arrestato spacciatore ai Navigli | droga dal dark web
A Milano, un uomo è stato arrestato nei pressi dei Navigli con l’accusa di spaccio di droga. Secondo le indagini, lo spacciatore avrebbe utilizzato il dark web per nascondere i carichi e organizzare le consegne. Nell’appartamento sono state trovate diverse sostanze, tra cui droghe sintetiche di tipo illecito. L’indagine ha portato alla scoperta di un sistema di vendita online e di un deposito clandestino.
?? Punti chiave Come faceva lo spacciatore a nascondere i carichi nel dark web? Quale tipo di droghe sintetiche è stato trovato nell'appartamento ai Navigli? Come venivano gestiti i pagamenti per evitare i controlli della polizia? Perché la movida milanese è diventata il bersaglio di questo sistema??? In Breve Sequestrati oltre un chilo di droga tra ketamina, MDMA, cocaina e marijuana. Recuperati 2.340 euro in contanti e attrezzature per il confezionamento sottovuoto. Approvvigionamento tram .🔗 Leggi su Ameve.eu
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