Comprava droga sul dark web pagandola in criptovalute per spacciare nella zona della movida | arrestato
Un uomo è stato arrestato a Milano con l’accusa di aver acquistato droga tramite il dark web utilizzando criptovalute, per poi distribuirla nelle zone frequentate dalla movida cittadina. L’indagine ha portato al suo fermo, che ha evidenziato un collegamento tra gli acquisti online e le attività di spaccio nelle aree più movimentate della città. L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di controlli contro il traffico di sostanze stupefacenti.
Milano, 10 maggio 2026 - Tecnica moderna e vecchio reato: acquistava droga sul dark web pagando in criptovalute per poi spacciarla nelle zone della movida milanese. Arresto del 33enne a Milano. Un cittadino italiano di 33 anni, con precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in possesso di un ingente e variegato quantitativo di sostanze stupefacenti. Operazione alla fermata di Porta Genova. L'operazione è scattata venerdì sera durante un servizio straordinario di controllo ad “alto impatto” presso la fermata della metropolitana di Porta Genova. Gli agenti hanno notato l'uomo mentre si dirigeva frettolosamente verso i binari con atteggiamento sospetto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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