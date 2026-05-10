Comprava droga sul dark web pagandola in criptovalute per spacciare nella zona della movida | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Milano con l’accusa di aver acquistato droga tramite il dark web utilizzando criptovalute, per poi distribuirla nelle zone frequentate dalla movida cittadina. L’indagine ha portato al suo fermo, che ha evidenziato un collegamento tra gli acquisti online e le attività di spaccio nelle aree più movimentate della città. L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di controlli contro il traffico di sostanze stupefacenti.

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