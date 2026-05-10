Coca Md Nexus e meow meow | droga sul dark web pagata in criptovalute il ' market' sui Navigli scoperto dalla polizia
La polizia ha scoperto un mercato illegale sui Navigli, dove droghe come ketamina, MDMA e cocaina venivano vendute tramite il dark web. Gli acquirenti pagavano in criptovalute e le sostanze venivano consegnate in pacchi anonimi, poi rivendute nel quartiere milanese. L’indagine ha portato al sequestro di diverse sostanze e all’identificazione di soggetti coinvolti in questa rete di traffico.
Ketamina, Mdma, cocaina. Droghe di ogni tipo acquistate sul dark web e pagate in criptovalute, recapitate poi tramite pacchi anonimi e rivendute sul mercato milanese. La polizia ha arrestato un cittadino italiano di 33 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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