Coca Md Nexus e meow meow | droga sul dark web pagata in criptovalute il ' market' sui Navigli scoperto dalla polizia

La polizia ha scoperto un mercato illegale sui Navigli, dove droghe come ketamina, MDMA e cocaina venivano vendute tramite il dark web. Gli acquirenti pagavano in criptovalute e le sostanze venivano consegnate in pacchi anonimi, poi rivendute nel quartiere milanese. L’indagine ha portato al sequestro di diverse sostanze e all’identificazione di soggetti coinvolti in questa rete di traffico.

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