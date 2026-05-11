Un uomo di 34 anni è stato ferito con un coltello nel pomeriggio in un cortile di via Gola, nella zona Navigli a Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito la vittima in codice rosso all’ospedale Niguarda. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle eventuali responsabilità o motivazioni.

Un uomo di 34 anni è stato accoltellato nel pomeriggio in zona Navigli, a Milano, ed è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. L’aggressione è avvenuta intorno alle 14.40 all’interno del cortile di un complesso residenziale in via Emilio Gola. Secondo le prime informazioni, la vittima, di origine tunisina, avrebbe riportato ferite al torace provocate da un’arma da taglio. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica, elisoccorso e polizia. L’uomo è stato trasportato in codice rosso. Poco dopo gli agenti hanno rintracciato il presunto aggressore in via Carlo Darwin, a poca distanza dal luogo dell’accoltellamento. Anche lui sarebbe di origini nordafricane.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, accoltellamento all’interno di un cortile in via Gola

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Milano. Accoltellato per rapina, ragazzo resta invalido

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