Accoltellamento a Torino 29enne ferito alla gola soccorso in corso Giulio Cesare

Nella notte del 26 aprile, in corso Giulio Cesare 105 a Torino, un uomo di 29 anni è stato ferito alla gola con un coltello. Secondo le prime informazioni, l’aggressione sarebbe avvenuta a seguito di una lite tra le parti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno portato il ferito in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica dell’evento.

A Torino, in corso Giulio Cesare 105, un 29enne è stato accoltellato questa notte, 26 aprile. A quanto risulta, sarebbe stato aggredito dopo una lite. A dare l’allarme è stata una persona che transitava di lì e ha sentito delle forti urla.Quando sono arrivati i soccorritori e gli agenti della.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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