Stamattina a Marina di Ravenna, nel cortile interno di un edificio di cinque piani in viale delle Nazioni, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo. L'edificio, al momento oggetto di lavori di ristrutturazione, presenta un ponteggio visibile tra le strutture. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La zona è stata sequestrata mentre si procede con gli accertamenti.

Marina di Ravenna, 11 maggio 2026 – Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto questa mattina a Marina di Ravenna, in viale delle Nazioni, nel cortile interno di un edificio di cinque piani, attualmente interessato da lavori di ristrutturazione e con la presenza di un ponteggio. L’allarme dato da una passante . La vittima avrebbe circa 50 anni, ma si sta ancora indagando sulla sua identità. A dare l'allarme è stata una giovane che stava passeggiando con il cane: la ragazza ha raccontato di aver sentito un forte rumore, simile a un tonfo, che l'ha spinta a controllare. Poco dopo ha scoperto il corpo, riverso a terra a faccia in giù. Sul...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovato cadavere in un cortile interno a Marina di Ravenna: le indagini dei carabinieri

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