A Milano, tre uomini di origine marocchina sono stati arrestati dopo aver messo in atto una rapina violenta a bordo di un tram. L'uomo aggredito è stato costretto a consegnare il suo smartphone, un monopattino elettrico e una collana d'oro. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dei sospetti, che sono stati trasferiti in caserma.

Nottata di ordinaria violenza a bordo di un tram Atm della linea 15, in viale Dei Missaglia a Milano. Tre persone, due uomini e una donna, sono state arrestate dai carabinieri con l’accusa di rapina aggravata in concorso dopo aver picchiato un egiziano di 37 anni per strappargli una collana, il cellulare e il monopattino elettrico. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava viaggiando sul tram quando è stata presa di mira dal gruppo. Senza troppi preamboli, i tre sono passati alle vie di fatto: calci e pugni sferrati con violenza per costringere l’uomo a consegnare il proprio smartphone, un monopattino elettrico e una collana d’oro che portava al collo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano, rapina violenta in tram: arrestati tre marocchini

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