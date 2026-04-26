Ragazzo rapinato per strada a Milano due giovani gli strappano la collanina e scappano | arrestati

Nel pomeriggio di sabato 25 aprile, due giovani di 20 e 25 anni, entrambi cittadini egiziani, sono stati arrestati dalla polizia in via Padova a Milano. La vicenda riguarda una rapina a mano armata ai danni di un ragazzo, che è stato aggredito per strada e alla cui vittima è stata sottratta una collanina. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, i due sono stati portati in commissariato.

L’agguato, la rapina e poi la fuga. Poi l’intervento della polizia e le manette. Due ragazzi di 25 e 20 anni, entrambi cittadini egiziani, sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di rapina in concorso in via Padova a Milano nel pomeriggio di sabato 25 aprile. I due, infatti, avevano.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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