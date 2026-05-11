Milano 30 band scolastiche | musica e critica senza il peso dei voti

A Milano si svolge un evento dedicato a trenta band scolastiche, dove musica e critiche vengono presentate senza l'influenza dei voti. La manifestazione mira a offrire ai giovani uno spazio libero per esprimersi attraverso le proprie interpretazioni e recensioni. Durante l'evento, alcuni studenti sono stati coinvolti come recensori, pronti a condividere le proprie opinioni sulle esibizioni delle band.

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? Punti chiave Come possono le scuole eliminare la pressione dei voti con la musica?. Chi sono i giovani che scriveranno le recensioni musicali dell'evento?. Perché il progetto punta a collegare gli studenti direttamente con Sanremo?. Come cambierà il rapporto tra professori e studenti sul palco?.? In Breve 400 ragazzi di otto istituti milanesi formati all'ascolto e alla critica musicale.. Collaborazione tra Municipio 1, Cooperativa Cresco e associazione Milano Cantautori.. Studenti del liceo Manzoni documentano l'evento per la rivista scolastica L'Urlo.. Progetto prevede per settembre il coinvolgimento di 12 scuole per la terza edizione.. Trenta formazioni musicali si esibiscono alla Casa degli Artisti di Milano per la seconda edizione de La Musica Ribolle, un evento che coinvolge studenti e docenti senza l’uso di voti o competizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, 30 band scolastiche: musica e critica senza il peso dei voti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Quanto guadagnano gli arbitri di Serie A: il peso dei votiL’inchiesta della Procura di Milano ha squarciato il velo di riservatezza che storicamente avvolge l’Associazione Italiana Arbitri (AIA), rivelando... Pagelle Milan Udinese, i voti dei quotidiani: Pulisic divide la criticaMuharemovic Inter, avanti tutta: c’è il sì del difensore! Individuata la chiave per convincere il Sassuolo Leao Milan, fischi e aria d’addio? La...