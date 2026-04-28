Quanto guadagnano gli arbitri di Serie A | il peso dei voti

Un’indagine condotta dalla Procura di Milano ha portato alla luce dettagli sul sistema che regola gli arbitri di Serie A, svelando come i loro compensi siano strettamente collegati ai voti espressi durante le riunioni. La scoperta mette in discussione la natura trasparente delle decisioni prese e mette in evidenza un legame tra valutazioni e retribuzioni, finora rimasto nascosto al pubblico.

L’inchiesta della Procura di Milano ha squarciato il velo di riservatezza che storicamente avvolge l’ Associazione Italiana Arbitri (AIA), rivelando un sistema in cui ogni fischio non è solo una scelta tecnica, ma una variabile economica cruciale. In Serie A, la carriera di un direttore di gara è appesa a una scala decimale rigorosa: un errore può costare decine di migliaia di euro e, nei casi più gravi, l’esclusione definitiva dal circuito professionistico. Il legame tra la meritocrazia dei voti e i compensi erogati dalla FIGC emerge oggi come il cuore pulsante di un malcontento interno che ha trasformato i raduni post-partita in tribunali dove si decidono patrimoni personali e ambizioni internazionali.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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