Pagelle Milan Udinese i voti dei quotidiani | Pulisic divide la critica

Dopo la partita tra Milan e Udinese, i quotidiani sportivi hanno pubblicato le pagelle dei giocatori. Tra i protagonisti, l’americano Pulisic ha ricevuto valutazioni contrastanti, con alcuni commenti positivi e altri più severi. La prestazione complessiva dei rossoneri ha suscitato opinioni diverse tra i giornalisti, mentre i voti ai singoli calciatori sono stati distribuiti in modo variegato. L’attenzione si concentra sui giudizi espressi nei confronti dei protagonisti in campo.

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